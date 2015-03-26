"Візз Ейр Україна" з 20 квітня припиняє свою діяльність

Авіакомпанія "Візз Ейр Україна" - дочірня компанія найбільшого лоу-косту Європи авіакомпанії Wizz Air, припинить свою діяльність, йдеться в повідомленні авіакомпанії.

«Wizz Air Holdings Plc повідомляє про те, що продовжуватиме реструктуризацію діяльності в Україні. З 20 квітня 2015 Wizz Air Hungary виконуватиме вісім рейсів до України та з України, - сказано в повідомленні. - 4 червня 2015 відбудеться відкриття бази в Києві, на якій базуватиметься один літак Airbus A320. Також 20 квітня авіакомпанія «Візз Ейр Україна», яка на сьогодні виконує 16 рейсів на двох літаках, припинить свою діяльність».

Як наголосили в авіакомпанії, причинами ухваленого рішення стала нестабільність у Східній Україні й девальвація гривні. «Wizz Air Hungary намагатиметься зменшити вплив цих чинників, що дасть змогу Wizz Air залишитися однією з ключових авіакомпаній на українському ринку. Авіакомпанія буде готова до розширення роботи в Україні, коли ситуація на ринку поліпшиться», - зазначили в авіакомпанії.

У повідомленні також звернули увагу, що зміни в діяльності перевізника призвели до зміни розкладу. Зокрема, авіакомпанія планує продовжувати рейси Київ - Будапешт (рейс залишається без змін), Київ - Лондон Лутон (рейс залишається без змін), однак рейси Київ - Кельн, Київ - Дортмунд, Київ - Гамбург Любек, Київ - Катовіце, Київ - Ларнака, Київ - Мюнхен Меммінген тепер необхідно перебронювати через Wizz Air Hungary.

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Пасажири, які забронювали квитки на ці рейси з 20 квітня 2015 року, зможуть або повернути гроші, або перебронювати квитки за первісною вартістю.

Разом з тим, в авіакомпанії зазначають, що повністю припиняються маршрути Київ - Барселона Жірона, Київ - Валенсія, Київ - Кутаїсі, Київ - Москва, Київ - Мілан Бергамо, Київ - Неаполь, Київ - Венеція Тревізо, Львів - Мілан Бергамо, Львів - Неаполь, Львів - Венеція Тревозо.

«Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами цих рейсів, аби забезпечити повернення повної вартості квитків», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Компанія «Візз Ейр Україна» обслуговує перельоти за 16 маршрутами до шести країн з двох українських міст.

За даними Державіаслужби, українські авіакомпанії в 2014 році скоротили перевезення пасажирів на 20,2%, до 6,475 млн осіб.