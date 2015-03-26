У Росії визнали ситуацію з Керченською переправою "вкрай тривожною"

Міністр транспорту РФ Максим Соколов назвав ситуацію з підготовкою до літнього сезону на поромній переправі через Керченську протоку в окупованому Криму тривожною, передає ТАСС.

"Справи тут йдуть вкрай тривожно, а часу залишається все менше і менше", - сказав міністр.

Читайте такожКерченська переправа тимчасово припиняє роботу: в черзі стоять 2 тисячі автоВ 2014 році потужність Керченської переправи була збільшена в 3 рази за пасажиропотоком і в 5 разів для автопотоку, нагадав він. З 15 січня 2015 року нелегітимний Мінтранс анексованого Криму визначено відповідальним органом за функціонування Керченської переправи. Відомство веде цю роботу через ТОВ "Морська дирекція".

"З моменту передачі повноважень від управління "Морська дирекція" - фактично переправою уряду Криму і Мінтрансу Криму кількість вантажних автомобілів, які перебувають у черзі з обох сторін переправи, збільшилася до 2 тис. штук. І близько 500 легкових автомобілів, - розповів Соколов. - Це вже закритичні параметри. Потрібні серйозні заходи, які дозволять усунути ситуацію".

На переправі за останній тиждень два порома були виведені з роботи - це грецькі "Іонас" та "Олімпіада" великої місткості. "Іонас пішов у зв'язку зі санкційним режимом, так як працював під європейським прапором, - сказав він. - "Олімпіада" встав на технічний ремонт".

Читайте такожКрим тверезіє від "русского мира" в безгрошів'ї та під пильним наглядом спецслужбСоколов додав, що на сьогодні Мінтранс не отримав від профільних відомств розрахунків, скільки саме людей відвідають окупований Крим і який буде вантажопотік в сезон 2015 року, але припускає, що потік буде в два рази вище минулого року. "В принципі, ми готові обслуговувати 10 тис. автомобілів на добу і 50 тис. людей, - сказав він. - Це вимагає додаткову координацію і не тільки". За словами міністра, потрібні додаткові чотири порома.

"Уряд Криму сподівався отримати бюджетні кошти на придбання цих поромів, хоча, зрозуміло, що після 2018 року вони будуть не потрібні, - додав Соколов. - Але в сьогоднішньому проекті бюджетних рішень грошей на придбання цих поромів немає. Тобто, їх потрібно купувати на ринку або наймати в чартер".

Такі договори не укладені на даний момент. Теоретично завдання можна виконувати, додав глава Мінтрансу, оператори готові надати пороми, але конкурс не проведено, чіткі умови конкурсу не позначені. "Сподіваємося, це буде оперативно виправлено нашими кримськими колегами", - сказав Соколов.

Питання у міністерства є і до готовності інфраструктури Керченської переправи - і до гідротехнічних споруд, і паркування.