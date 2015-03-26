В Укрзалізниці скасували звільнення керівництва Південно-Західної залізниці

Виконуючий обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") Максим Бланк відкликав раніше видані ним накази про звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бланк повідомив на брифінгу в четвер.

«Мною відкликані всі накази про їх звільнення (керівного складу Південно-Західної залізниці - УНІАН). Претензій до керівної ланки ПЗЗ у мене немає. Тоді це був вимушений юридичний крок на заяви, які з'явилися на сайті Південно-Західної залізниці, й на появу так званих «зелених чоловічків», які видворили призначеного Кабміном в.о. глави залізниці Володимира Тягульського», - сказав Бланк.

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Він повідомив, що вчора, 25 березня, під час представлення колективу ПЗЗ спільно з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським призначеного Кабміном 25 березня нового в.о. начальника дороги Володимира Тягульського із залізничниками відбувся конструктивний діалог.

«Я зрозумів, що ця заява (прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази «Укрзалізниці» про звільнення керівництва дороги, оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними - УНІАН) з'явилося внаслідок рішень деяких керівників ПЗЗ, які зараз намагаються перешкоджати призначенням нового керівництва. Але це не є позицією дороги як такої, оскільки я вчора дивився в очі колективу, і ніхто з них не сказав, що відмовляється від конструктивного співробітництва», - сказав Бланк.

Нагадаємо, 19 березня Бланк звільнив першого заступника начальника ПЗЗ Івана Федорка, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту підприємства Віктора Дзюника, головного інженера - першого заступника голови ПЗЗ Володимира Осовика, заступника начальника магістралі з питань рухомого складу та матеріально-технічного забезпечення Івана Антонюка, директора ПЗЗ з фінансових й економічних питань Сергія Горілея, начальника фінансово-економічної служби залізниці Ірини Василюк, а також директора підприємства з будівництва Олександра Погребного.

Як повідомляв УНІАН, відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і «Укрзалізницею» почався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці й ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було ухвалено Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави збудував приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Невдовзі виконувач обов'язків голови «Укрзалізниці» Бланк заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці Володимиру Тягульському, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в. о. керівника магістралі на період проведення перевірки.

«Укрзалізниця» зазначила, що невідомих у камуфляжі провели в будівлю помічники Кривопішина, а координував їх безпосередньо начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.

У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягнути винних до відповідальності.

Крім того, Бланк повідомив про тиск на співробітників ПЗЗ, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Прес-служба Південно-Західної залізниці ці заяви спростувала.

17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір у цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того ж дня стало відомо, що суд зупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.

19 березня виконувач обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.

У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази «Укрзалізниці», оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.

23 березня Шевченківський районний суд Києва скасував звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, рішення якого «Укрзалізниця» має намір оскаржити в апеляційному суді.

У свою чергу, Міністерство інфраструктури України й МВС у рамках проведення службового розслідування стосовно керівництва Південно-Західної залізниці підтвердили факти зловживання під час будівництва спортивного комплексу Olimpic village. Матеріали перевірки комісія направила в Кабмін, який, у свою чергу 25 березня ухвалив рішення про звільнення раніше відстороненого на період перевірки керівника ПЗЗ.

Того ж дня Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Південно-Західної залізниці Володимира Тягульського.