В Укрзалізниці скасували звільнення керівництва Південно-Західної залізниці
Тимчасовий голова "Укрзалізниці" назвав звільнення керівництва ПЗЗ "вимушеним юридичним кроком".
Виконуючий обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") Максим Бланк відкликав раніше видані ним накази про звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бланк повідомив на брифінгу в четвер.
«Мною відкликані всі накази про їх звільнення (керівного складу Південно-Західної залізниці - УНІАН). Претензій до керівної ланки ПЗЗ у мене немає. Тоді це був вимушений юридичний крок на заяви, які з'явилися на сайті Південно-Західної залізниці, й на появу так званих «зелених чоловічків», які видворили призначеного Кабміном в.о. глави залізниці Володимира Тягульського», - сказав Бланк.
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Він повідомив, що вчора, 25 березня, під час представлення колективу ПЗЗ спільно з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським призначеного Кабміном 25 березня нового в.о. начальника дороги Володимира Тягульського із залізничниками відбувся конструктивний діалог.
«Я зрозумів, що ця заява (прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази «Укрзалізниці» про звільнення керівництва дороги, оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними - УНІАН) з'явилося внаслідок рішень деяких керівників ПЗЗ, які зараз намагаються перешкоджати призначенням нового керівництва. Але це не є позицією дороги як такої, оскільки я вчора дивився в очі колективу, і ніхто з них не сказав, що відмовляється від конструктивного співробітництва», - сказав Бланк.
Нагадаємо, 19 березня Бланк звільнив першого заступника начальника ПЗЗ Івана Федорка, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту підприємства Віктора Дзюника, головного інженера - першого заступника голови ПЗЗ Володимира Осовика, заступника начальника магістралі з питань рухомого складу та матеріально-технічного забезпечення Івана Антонюка, директора ПЗЗ з фінансових й економічних питань Сергія Горілея, начальника фінансово-економічної служби залізниці Ірини Василюк, а також директора підприємства з будівництва Олександра Погребного.
Як повідомляв УНІАН, відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і «Укрзалізницею» почався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці й ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.
Таке рішення було ухвалено Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави збудував приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.
Невдовзі виконувач обов'язків голови «Укрзалізниці» Бланк заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати у виконанні обов'язків начальника Південно-Західної залізниці Володимиру Тягульському, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в. о. керівника магістралі на період проведення перевірки.
«Укрзалізниця» зазначила, що невідомих у камуфляжі провели в будівлю помічники Кривопішина, а координував їх безпосередньо начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.
У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на дану ситуацію і притягнути винних до відповідальності.
Крім того, Бланк повідомив про тиск на співробітників ПЗЗ, які фігурували у відповідних сюжетах ЗМІ. Прес-служба Південно-Західної залізниці ці заяви спростувала.
17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір у цей день оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того ж дня стало відомо, що суд зупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.
19 березня виконувач обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці.
У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази «Укрзалізниці», оскільки вважає подібні кадрові рішення незаконними.
23 березня Шевченківський районний суд Києва скасував звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, рішення якого «Укрзалізниця» має намір оскаржити в апеляційному суді.
У свою чергу, Міністерство інфраструктури України й МВС у рамках проведення службового розслідування стосовно керівництва Південно-Західної залізниці підтвердили факти зловживання під час будівництва спортивного комплексу Olimpic village. Матеріали перевірки комісія направила в Кабмін, який, у свою чергу 25 березня ухвалив рішення про звільнення раніше відстороненого на період перевірки керівника ПЗЗ.
Того ж дня Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови Південно-Західної залізниці Володимира Тягульського.