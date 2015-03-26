Бланк запропонував першому замголови ПЗЗ стати його заступником

Виконуючий обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») Максим Бланк запропонував чинному першому заступнику начальника Південно-Західної залізниці Івану Федорку перейти в апарат «Укрзалізниці» і обійняти посаду виконуючого обов'язки заступника голови відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бланк повідомив на брифінгу в четвер.

«Кілька годин тому я зробив Федорку пропозицію перейти в апарат «Укрзалізниці» на посаду в.о. заступника гендиректора. Я вважаю, що Федорко є одним із найбільш професійних працівників, з яким залізничники не можуть розпрощатися за жодних обставин», - сказав Бланк.

При цьому він відзначив, що поставив перед першим заступником голови ПЗЗ низку конкретних завдань і очікує від нього відповіді до кінця четверга, 26 березня.

Як пояснив Бланк, вчора, 25 березня, в ході представлення колективу ПЗЗ спільно з міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським призначеного Кабміном 25 березня нового в.о. начальника залізниці Володимира Тягульського із залізничниками відбувся конструктивний діалог.

«Після зустрічі з колективом ПЗЗ і в розмові з Федорком ми досягли згоди, і я вважаю, що вчора було здійснено всі необхідні кроки для припинення будь-яких конфліктів», - підсумував Бланк.

Нагадаємо, 19 березня Бланк звільнив керівний склад Південно-Західної залізниці, зокрема, першого заступника начальника ПЗЗ Івана Федорка. У відповідь на це прес-служба ПЗЗ заявила, що колектив залізниці не має наміру виконувати накази "Укрзалізниці", оскільки вважає такі кадрові рішення незаконними.

23 березня Шевченківський районний суд Києва скасував звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, рішення якого "Укрзалізниця" має намір оскаржити в апеляційному суді.

Сьогодні, 26 березня, Бланк повідомив, що відкликав раніше видані ним накази про звільнення керівного складу Південно-Західної залізниці, і назвав ці кадрові рішення «вимушеним юридичним кроком».

Як повідомляв УНІАН, відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і "Укрзалізницею" почався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було прийнято Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Незабаром виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Бланк заявив про спроби невідомих людей у камуфляжі перешкоджати виконанню обов'язків начальника Південно-Західної залізниці Володимиру Тягульському, якого 11 березня Кабінет міністрів призначив в. о. керівника магістралі на період проведення перевірки.

«Укрзалізниця» зазначила, що невідомих у камуфляжі провели в будівлю помічники Кривопішина, а координував їх безпосередньо начальник адміністративної служби підприємства Олексій Коновал.

У цьому зв'язку «Укрзалізниця» звернулася до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням відреагувати на цю ситуацію і притягти винних до відповідальності.

17 березня джерело УНІАН повідомило про те, що Кривопішин має намір цього дня оскаржити в Київському окружному адміністративному суді своє усунення, а ввечері того ж дня стало відомо, що суд зупинив дію рішення Кабміну про призначення в.о. начальника ПЗЗ Володимира Тягульського.

У свою чергу, Міністерство інфраструктури України та МВС в рамках проведення службового розслідування щодо керівництва Південно-Західної залізниці підтвердили факти зловживання під час будівництва спортивного комплексу Olimpic village. Матеріали перевірки комісія направила в Кабмін, який, у свою чергу, 25 березня прийняв рішення про звільнення раніше відстороненого на період перевірки керівника ПЗЗ.

Того ж дня Кабмін призначив виконуючим обов'язки голови Південно-Західної залізниці Володимира Тягульського.