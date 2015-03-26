Мінінфраструктури та МВС підтвердили корупцію на Південно-Західній залізниці

Відомча комісія Міністерства інфраструктури України спільно з Міністерством внутрішніх справ у рамках проведення службового розслідування щодо керівництва Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) підтвердила факти зловживання у фінансово-господарській діяльності магістралі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Максим Бланк.

"Перевірка цієї комісії підтвердила факти зловживання з боку посадових осіб Південно-Західної залізниці під час будівництва спортивного комплексу Olimpic village", - сказав Бланк.

Також, за його словами, комісія встановила, що всі проплати з будівництва комплексу здійснювалися за рахунок ПЗЗ.

"Всіма будівельними роботами на території комплексу керував особисто Кривопішин (Олексій Кривопішин, екс-начальник Південно-Західної залізниці - УНІАН), залучаючи будівельну техніку і працівників структурних підрозділів підприємства", - зазначив Бланк.

За його словами, будівельні матеріали для зведення комплексу поставлялися, зокрема, через компанію "Аква Тех Ресурс", з якою ПЗЗ у 2014 році уклала договір на поставку обладнання.

Крім того, Бланк зазначив, що списання всіх будматеріалів для облаштування системи поливу футбольного поля на території спорткомплексу здійснювалося за рахунок діючих об'єктів водопостачання Південно-Західної залізниці, хоча фактично на цих об'єктах жодні будівельно-ремонтні роботи не проводились.

Після закінчення робіт у листопаді 2014 року Кривопішин намагався приховати факти облаштування системи поливу на території спорткомплексу силами залізничників, підготувавши акт передачі матеріалів на суму понад 1 млн грн Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Цей акт підписав начальник одного з підрозділів Південно-Західної магістралі за вказівкою Кривопішина.

«Зараз за цими фактами Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення... Наскільки мені відомо з деяких джерел, під час обшуків, які проводила СБУ на ПЗЗ, в Olimpic village і в особистому будинку Кривопішина було вилучено матеріали, що підтверджують його безпосередній стосунок до спорткомплексу», - наголосив голова «Укрзалізниці».

Він також додав, що після закінчення проведення службового розслідування перевірка передала ці матеріали на розгляд уряду України, який, у свою чергу, 25 березня прийняв рішення про звільнення раніше відстороненого на період перевірки керівника ПЗЗ.

Бланк також вважає, що, найімовірніше, екс-начальник Південно-Західної залізниці Кривопішин оскаржуватиме це рішення Кабінету міністрів у судовому порядку.

"Майже впевнений, що Кривопішин оскаржить це рішення. Подивимося за фактами", - резюмував він.

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Як повідомляв УНІАН, відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і "Укрзалізницею" почався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня відсторонив Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було прийнято Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

Зокрема, в сюжеті однієї з телепрограм йшлося, що керівник Південно-Західної залізниці Кривопішин, який очолював магістраль з 2002 року, побудував за держкошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі.

Комплекс побудовано на 11 гектарах землі в с. Ходосіївка під Києвом, раніше там була розташована оздоровча база, яка належала державному підприємству «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті» (УЦОП), яке в 2010 році реорганізували в відокремлений підрозділ Південно-Західної магістралі, а потім ліквідували. Майно держпідприємства перейшло в управління однойменного акціонерного товариства УЦОП, першим керівником якого значився Кривопішин, а нині 70% акцій належать компанії «Солід-Актив», засновниками якої є дружина і дочка Кривопішина.

Журналісти програми "Наші гроші" стверджують, що сім'я Олексія Кривопішина "заробила" на державних тендерах близько 758 млн грн.