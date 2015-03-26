Кабмін просить Литву подарувати Україні списані потяги

Про це повідомив радник міністра інфраструктури України Олександр Кава на своїй сторінці в мережі Facebook і опублікував текст відповідного звернення.

"За кошти Євросоюзу Литва в останні роки істотно оновила парк тепловозів і електропоїздів. Це дозволило вивести з експлуатації частину електропоїздів ЕР9М і тепловозів 2М62. Залізниці України відчувають гостру нестачу електропоїздів змінного струму. Особливо це відчутно на Львівській та Південній залізницях, що призводить до необхідності використовувати більш витратні дизель-поїзда в приміському сполученні на електрифікованих лінія ", - повідомив Кава.

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За його словами, отримані поїзда будуть використовуватися в приміському сполученні Полтавської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської та Харківської областей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кава відзначав, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.