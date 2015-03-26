Мінінфраструктури вмовлятиме WizzAir не йти з України

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, йдеться про можливу підтримку авіакомпанії WizzAir з боку міністерства для продовження діяльності компанії на українському ринку.

"Відомство робить все для прискорення укладення угоди про Спільний авіаційний простір. Зараз це питання винесено на найвищий рівень. Два тижні тому під час робочої поїздки в Іспанію відбулися зустрічі міністра з держсекретарями з питань інфраструктури та закордонних справ. Ми запропонували своє бачення вирішення спірного питання Гібралтару. Іспанія готова до переговорів. Зараз запланована зустріч з послом Великобританії, щоб прискорити розгляд питання з цього боку", - відзначили в прес-службі.

Крім того, Міністерство інфраструктури планує ряд заходів щодо лібералізації ринку повітряних перевезень, щоб українське небо стало більш привабливим для авіаперевізників. Зокрема, Мінінфраструктури спільно з "Украерорухом", Державіаслужбою та учасниками ринку працює над програмою розвитку внутрішніх аеропортів і активізації авіаперевезень в цілому.

"Зараз обговорюється можливість відкрити українське небо на рівні окремих українських аеропортів, зокрема, аеропорту "Львів". Вже відбулися зустрічі з іноземними авіакомпаніями, які зацікавлені в тому, щоб літати до України", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня авіакомпанія "Візз Ейр Україна", дочірня компанія найбільшого лоукост Центральної та Східної Європи авіакомпанії Wizz Air, заявила про припинення своєї діяльності в Україні. Як відзначили представники авіакомпанії, 8 рейсів до України та з України буде виконувати материнська авіакомпанія Wizz Air Hungary.

Як підкреслили в авіакомпанії, причинами прийнятого рішення стала нестабільність у Східній Україні та девальвація гривні.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Компанія "Візз Ейр Україна" обслуговує перельоти за 16 маршрутами в шість країн із двох українських міст.