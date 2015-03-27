У Росії готуються взяти під контроль рунет

Голова Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров запропонує уряду низку заходів, мета яких - захистити рунет від зовнішніх атак і підвищити можливості держави щодо його регулювання; у квітні він виступить в уряді з відповідною доповіддю, пише в п'ятницю газета "Ведомости" з посиланням на джерела, знайомі з доповіддю.

Частина описаних у доповіді заходів повинні бути реалізовані до грудня 2015 року, інша частина - до середини 2016 року.

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Нікіфоров пропонує два типи заходів: технічні та регуляторні. Наприклад, серйозніше регулювати роботу компаній, які керують критичними елементами інфраструктури зв'язку, - це може бути зроблено "шляхом їх переходу під пряме державне управління".

Про які саме компанії йде мова, з доповіді не зрозуміло: теоретично під це визначення підпадає будь-який великий оператор. Людина, близька до авторів доповіді, зазначає: критерії того, що є критичною інфраструктурою і які компанії потрапляють під це визначення, ще належить напрацювати, але навряд чи це зачепить комерційних операторів.

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Передати під контроль держави Нікіфоров пропонує точки обміну трафіком (майданчики, які організовують з'єднання мереж різних операторів і обмін трафіком між операторами) і впровадити на них систему моніторингу трафіку. Мова йде не про моніторинг контенту, а про систему, яка могла б оперативно відстежувати несправності мереж.

Ще одна пропозиція Нікіфорова - заборонити комерційним компаніям експлуатувати лінії зв'язку, що проходять через державний кордон. Серед технічних заходів, які повинні забезпечити стійку роботу рунета, у доповіді згадується необхідність резервування системи кореневих DNS-серверів, а також дублюючого реєстру IP-адрес.

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DNS - система доменних імен в інтернеті: з її допомогою числові IP-адреси перетворюються в імена сайтів. Керує DNS американська корпорація ICANN, а IP-адреси виділяє голландська RIPE NCC. Дублювання цих систем необхідно для того, щоб російський сегмент інтернету працював без перебоїв, у випадку якихось надзвичайних ситуацій (наприклад, військових дій або зовнішніх атак), вважає Нікіфоров.