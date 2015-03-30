Українцям обіцяють «європейські» дороги вже через кілька років

Про це сказав міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на прес-конференції в рамках робочої поїздки до Запоріжжя, повідомила прес-служба міністерства.

«Глобальний проект реформи дорожнього господарства охоплює не тільки реформу «Укравтодору», а й зміна технології будівництва та експлуатації доріг, а також систему управління дорожнього господарства та його фінансування. Реформування дорожнього господарства дозволить українцям відчути європейські дороги під колесами автомобіля вже в наступні кілька років», - цитує міністра прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у бюджеті України на 2015 рік на фінансування "Укравтодору" передбачено трохи більше 20 млрд грн, з яких на розвиток і утримання доріг - лише 3,5 млрд грн. За словами керівництва "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг оцінюється у не менш як 60 млрд грн. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.

У грудні 2014 року віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури, зокрема і автомобільних доріг, здійснюватися не буде.