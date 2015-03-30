Hyundai через негоду прибув з Харкова до Києва майже з двогодинною затримкою

Пік поломок Нyundai припав на зиму 2012-2013 років / Фото УНІАН

Швидкісний електропоїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem за маршрутом Харків - Київ через несприятливі погодні умови не зміг вирушити з Харкова, замість нього було задіяно резервний склад Нyundai, внаслідок чого поїзд прибув до столиці із запізненням майже на дві години.

«З причин несприятливих метеоумов, через які виникло обмерзання покрівельного обладнання рухомого складу, поїзд «Інтерсіті+» №725 сполученням Харків - Київ не зміг відправитися зі станції Харків за розкладом о 7:23», - говориться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) подала на станцію відправлення купейні вагони і СВ вагони фірмового поїзда, який було відправлено о 7:45 із затримкою на 22 хвилини (в поїзді перебував 481 пасажир).

В цей же час назустріч з Києва було відправлено резервний поїзд Нyundai, і о 10:37 на станції Решетилівка (Полтавська обл.) пасажири були пересаджені в цей резервний поїзд, який і доставив їх до станції призначення із запізненням на одну годину і 39 хвилин (на станцію Київ-Пасажирський поїзд прибув о 13:40).

«Враховуючи те, що деякі пасажири продовжували свою подорож літаком з державного міжнародного аеропорту« Бориспіль», щоб уникнути запізнень на рейси була здійснена зупинка поїзда на станції Бориспіль, звідки пасажири дісталися до аеропорту», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, після виходу на маршрути з травня 2012 року корейські поїзди ламалися один за одним і простоювали годинами, зокрема, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років, коли поїзди «Інтерсіті+» виходили з ладу особливо часто.

За даними ЗМІ, Європейський банк реконструкції та розвитку назвав запуск «Укрзалізницею» швидкісних поїздів виробництва Hyundai Rotem, які в поспіху закуповували під Євро, провалом 2012 року.

У лютому 2014 року всі десять поїздів Нyundai було знято з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів були виявлені тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзда на маршрути впродовж 3-4 місяців після усунення поломок.

У 2014 році Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо УЗШК за фактом несправностей і неліцензійного використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, Генпрокуратура встановила, що УЗШК більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії. "Укрзалізниця" спростувала ці обвинувачення, заявивши, що правила експлуатації поїздів Hyundai не порушувалися.

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Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЕКр1 в два рази менше, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.