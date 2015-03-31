Чергова афера окупантів: у Криму організовані автобусні рейси в Україну

Центральний автовокзал Сімферополя продає квитки на автобуси, що прямують з окупованого Росією Криму в українські міста. Зокрема, із Сімферополя можна виїхати в Новоолексіївку, Одесу, Миколаїв і Херсон, передають "Новини Криму".

Читайте такожУ Росії визнали ситуацію з Керченською переправою "вкрай тривожною"У касі автовокзалу повідомили, що автобуси прямують через пропускні пункти «Чонгар» і «Каланчак». «Ви проїжджаєте російський кордон, далі проходите пішки до українського пункту пропуску, і на українській стороні вас забирає інший автобус», - пояснив касир.

Також на автовокзалі можна придбати квиток на щоденний автобус, який прямує до російського кордону в пропускному пункті «Чонгар». Вартість квитка становить 155 рублів.

Читайте такожПонад 60% кримчан хочуть назад в Україну - опитування газети окупантівЗалізничне і автобусне пасажирське сполучення анексованого Криму з Україною в односторонньому порядку було припинено Києвом наприкінці грудня. 19 січня диспетчери центрального автовокзалу Сімферополя повідомили про нормалізацію автобусного сполучення з материком. Однак у цей же день Укртрансінспекція заявила, що пасажирське сполучення не поновлювалось. Автобуси в Україну ходили неофіційно, але і це припинилося 20 січня. А з 1 березня росіяни можуть в'їхати в Україну тільки за закордонними паспортами.