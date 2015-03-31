На ремонт доріг витратять $400 мільйонів із кредиту Світового банку

"Ми вчора з Наталією (міністр фінансів України Наталія Яресько - УНІАН) зустрічалися з директором Світового банку. Світовий банк дає 800 млн дол. на дорогу Полтава-Харків, але про що ми домовилися: поділити цю суму 50 на 50. Половина піде на дорогу Полтава-Харків, половина - на ремонт діючих доріг, тому що стан дорожнього покриття в країні просто жахливий ", - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр повідомив, що уряд також виділить 50 млн євро з наданого Польщею кредиту на будівництво доріг до пунктів пропуску.

"Я говорив з прем'єр-міністром Польщі. Польща виділила Україні 100 млн євро, і ми домовилися з Евою Копач поділити ці 100 млн євро на дві частини. 50 млн євро відправити на будівництво доріг, у першу чергу тих, які йдуть до пунктів пропуску, тому що у нас з боку Польщі - Європа, а з боку України - Радянський союз ", - повідомив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк уже виділив 400 млн дол. на капремонт дороги Київ - Харків на ділянці Бориспіль - Лубни. Другий кредит у розмірі 450 млн дол. було надано на капремонт і підвищення безпеки руху на ділянці Лубни - Полтава.

У липні Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) заявляв про намір виділити Україні 800 млн дол. У рамках реалізації третього інфраструктурного проекту з будівництва та реконструкції автодоріг в Україні, що передбачає ремонт ділянки автодороги Полтава - Харків, автодороги Київ - Харків - Довжанський.

У січні 2015 Світовий банк підтвердив свій намір інвестувати ці кошти в проект з розвитку автодорожньої сфери в Україні.