«МТС Україна» продала Ахметову частину непрофільного бізнесу

Один із найбільших українських мобільних операторів «МТС Україна» підписав договір про продаж частини фіксованого бізнесу компанії «Фарлеп-Інвест» (телекомунікаційна група Vega), повідомляється на сайті оператора.

«Бізнес фіксованого інтернет-доступу й телефонії для масового сегмента не є профільними для компанії. Напередодні активного будівництва 3G-мережі продаж фіксованого бізнесу дозволить «МТС Україна» зосередитися на основній діяльності - мобільному зв'язку, зокрема, на наданні послуг швидкісної безпровідної передачі даних», - наголошується в повідомленні.

За даними компанії, «МТС Україна» надавала послуги широкосмугового доступу до Інтернет і фіксованої телефонії на базі мережі, придбаної раніше у компанії «Комстар», абонентам в Одеській області та місті Києві.

Згідно з умовами договору, «МТС Україна» обслуговуватиме абонентів фіксованого доступу до Інтернет до 30 квітня 2015 року, фіксованої телефонії - до 30 червня.

При цьому вартість проданих активів та інші деталі угоди не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, «МТС Україна» заявила про можливий продаж частини бізнесу з надання послуг широкосмугового доступу до Інтернет - компанії «Комстар-Україна» - ще у 2013 році.

Контрольний пакет «Комстар-Україна» було викуплено оператором «МТС Україна» у 2009 році. У 2011 році в Києві компанія спільно з МТС запустила першу ділянку мережі проводового ШСД для комерційної експлуатації.

Читайте такожУ Кабміні хочуть забезпечити збереження номеру телефону після зміни мобільного оператораДовідка УНІАН. «МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів. Мережа оператора охоплює понад 98% території України, на якій проживає 99% населення. «МТС Україна» входить до міжнародної телекомунікаційної групи МТС.

Телекомунікаційна група Vega - один із найбільших операторів фіксованого зв'язку в Україні, що входить до телекомунікаційного напряму групи СКМ Ріната Ахметова. Vega з'явилася на ринку України в результаті об'єднання найбільших телекомунікаційних груп україни «Фарлеп» і «Оптима Телеком», а також компаній «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матриця», «Вілком» та інших.

На сьогоднішній Vega є у 69 населених пунктах 23 областей України. Оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega здійснює компанія «Фарлеп-Інвест».