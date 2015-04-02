Результат анексії: кримські порти через транспортну ізоляцію на межі зупинки

Окупаційна влада Криму визнала, що через санкції Заходу і транспортну ізоляцію півострова знизилася прибутковість портів, що ускладнює їхній розвиток та підтримку належного технічного стану.

Як передають "Новини Криму", про це заявив нелегітимний гендиректор ДУП «Кримські морські порти» Андрій Васюта.

Читайте такожУкраїна підвищить ціну на електроенергію для окупованого КримуЗа його даними, в 2012 році в кримських портах було перероблено 7 млн тонн вантажів, у 2014 році - 3 млн тонн. «Така ситуація практично виключила можливість власного інвестування коштів в перспективний розвиток портів та підтримання їх формального технічного стану»,- сказав Васюта.

Крім того, за його словами, кримські порти відчувають складність приведення нормативної документації до норм російського законодавства, що на практиці «може призвести до повного їх (портів, - ред.) зупинення». «Всі ці заходи: оформлення кордонів портів і акваторії, отримання дозволів на відповідні види діяльності, паспортизація гідротехнічних споруд, перевантажувальних комплексів тощо - вимагає не тільки часових, а й фінансових витрат», - пояснив Васюта.

Читайте такожПонад 60% кримчан хочуть назад в Україну - опитування газети окупантівУ цьому зв'язку він звернувся до федеральних чиновників з проханням продовжити терміни перехідного періоду для кримських портів до повного формування пакету документів в рамках законодавства РФ і дозволити їм виробничу діяльність на базі наявних документів українського зразка.