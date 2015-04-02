Сьогодні в аеропорту "Львів" запрацювало "відкрите небо"

Принципи «відкритого неба» почнуть діяти в аеропорту "Львів" із 2 квітня. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Із сьогоднішнього дня ми в односторонньому порядку відкриваємо небо в аеропорту "Львів" для всіх авіаперевізників на основі двосторонніх домовленостей. Кожен, хто отримає дозвіл від авіаслужби у своїй країні, отримає можливість вільно літати в аеропорт "Львів", - сказав він.

За словами Пивоварського, найближчими днями Державіаслужба поінформує представників європейських країн, країн Закавказзя та СНД про проведення в аеропорту експерименту з використанням принципів «відкритого неба».

Він зазначив, що впровадження принципів "відкритого неба" в аеропорту "Львів" дозволить покращити як фінансовий стан аеропорту, так і економічну ситуацію регіону загалом.

"Як для аеропорту "Львів" це буде чудовою можливістю, так і для регіону. Я сподіваюся, що завдяки цьому повернуться потоки туристів із країн СНД до Моршина, Трускавця, й таким чином ми зможемо завантажити аеропорт", - сказав міністр.

Разом із тим, Пивоварський підкреслив, що питання підписання договору про єдиний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом залишається невирішеним на рівні європейських країн і не може бути врегульоване Україною в односторонньому порядку.

"Враховуючи позиції Британії, Іспанії, Європейського Союзу, я розумію, що процес буде непростим, і, на жаль, це від нас не залежить", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, угоду про єдиний авіаційний простір повинні були підписати ще в червні 2014 року, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС - питання терміну «територія» в контексті Гібралтару, документ станом на сьогоднішній день не підписано. Угоду було парафовано ще в 2013 році.

Підписання договору гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.