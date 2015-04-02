Акціонерну компанію на базі "Укрзалізниці" створять до вересня

Акціонерну компанію на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") буде створено вже до вересня цього року, повідомив у ході брифінгу міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"За нашим графіком, якого ми дотримуємося, приблизно у вересні ми будемо мати вже нову компанію - акціонерне товариство "Укрзалізниця", - сказав міністр.

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Також Пивоварський повідомив, що зараз перевірку активів "Укрзалізниці" проводить аудиторська компанія Deloitte спільно з Фондом держмайна.

"Сьогодні компанія Deloitte продовжує оцінку активів "Укрзалізниці". Фонд держмайна паралельно приєднався для того, щоб підтверджувати результати й оцінки Deloitte і щоб не гальмувався процес. Я сподіваюся, й це відповідає нашим планам, до середини червня буде завершено оцінку компанією Deloitte, отримано підтвердження Фонду держмайна й ми зможемо розпочати формування балансу нового акціонерного товариства", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, законодавчу основу для старту реформи залізничної галузі було закладено ще в лютому 2012 року, коли було прийнято закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа повинна була відбутися в тримісячний термін, проте до неї повернулися лише в 2014 році. Зокрема, наприкінці червня минулого року Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження. Проте терміни реформи було перенесено через судові розгляди перевізника з Антимонопольним комітетом України.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу буде внесено акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна й Придніпровські залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЗ), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polskie Koleje Panstwowe S.A.) та інших країн.