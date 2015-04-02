Продажі нових авто в Україні впали до мінімуму за 15 років

Продажі нового автотранспорту в Україні в березні 2015 року порівняно з березнем минулого року скоротилися в 4,5 разу - до 2,579 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

Як зазначили в асоціації, це рекордно мінімальний показник за останні 15 років.

Згідно з повідомленням, ринок нових легкових автомобілів у березні 2015 року порівняно з березнем минулого року скоротився в 4,8 разу - до 2,259 тис. одиниць, що також на 23% менше порівняно з лютим 2015 року.

Згідно з опублікованими даними, лідером продажів у березні стала Toyota, збільшивши продажі проти лютого на 3,5% - до 175 шт. При цьому проти тогорічного показника Toyota в березні скоротила продажі в 6 разів.

Друге місце зайняла компанія Renault, скоротивши продаж проти лютого на 28% - до 173 авто. Роком раніше обсяг продажів Renault був на 140% вищим за нинішній показник.

На третьому місці Volkswagen, продажі якого проти лютого скоротилися на 14% - до 151 авто. Щодо березня 2014 року показник первинних реєстрацій Volkswagen знизився в 3,4 разу.

Четвертою за обсягами продажів стала Skoda, збільшивши продажі проти лютого на 64% - 140 авто. Порівняно з березнем минулого року продажі компанії скоротилися на 71%.

Замикає ТОП-5 березня корейський бренд KIA, збільшивши продажі в березні порівняно з лютим на 6% - до 118 автомобілів. Порівняно з березнем минулого року первинні реєстрації нових автомобілів KIA зменшилися на 65%.

Продажі комерційних автомобілів у березні порівняно тогорічним показником скоротилися на 62% - до 270 авто, продемонструвавши при цьому падіння проти лютого на 37%.

Кількість первинних реєстрацій нових автобусів минулого місяця становила 50 шт. Таким чином, ринок автобусів порівняно з попереднім місяцем збільшився у 2 рази, а проти березневого результату минулого року зменшився на 54%. Найкраще в березні продавалися автобуси марки РУТА, які охопили 36% українського ринку нових автобусів.

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Як повідомляв УНІАН, український ринок легкових автомобілів у лютому скоротився в 5 разів - до 2,9 тис. авто. Загальне скорочення продажів автотранспорту в Україні в січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року становило 67% - до 10,724 тис. одиниць.

За 2014 рік український авторинок скоротився в 2,2 разу - до 97,02 тис. авто.