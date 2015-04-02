Провайдера цифрового ТБ «Зеонбуд» перевіряють через відключення низки каналів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку провайдера цифрового ТБ "Зеонбуд" у зв’язку з відключенням низки загальнонаціональних та регіональних телеканалів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради.

«1-2 квітня регулятор здійснив моніторинг діяльності провайдера програмної послуги ТОВ «Зеонбуд» і сьогодні на засіданні призначив позапланову перевірку», - йдеться в повідомленні.

За даними Нацради, 1 квітня провайдер цифрового телебачення «Зеонбуд» вимкнув три загальнонаціональні канали: «Dobro» (ТОВ «ТРК «Нові комунікації»), «Business» (ТОВ «ТРК «Погода ТБ»), «Вінтаж» (ТОВ «Корона санрайс»), а також дев'ять регіональних мовників: ТРК «Вікка» (Черкаси), канал «24» (ТРК «Люкс», Львів), канал «Так TV» (Коледж преси та телебачення, Миколаїв), ТРК «Аверс» (Луцьк), «11 канал» (ТРК «Стерх», Дніпропетровськ), ТРК «Ритм» (Рівне), ТРК «Відікон» (Суми), ТРК «Горизонт» (Харків) і «Херсон плюс» (Херсон).

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Як підкреслили в Нацраді з телерадіомовлення, такі дії суперечать умовам ліцензії та зобов’язанням, які взяла на себе компанія «Зеонбуд» як провайдер цифрового телебачення.

За словами члена Нацради Владислава Севрюкова, перевірка дасть змогу детальніше з’ясувати ситуацію та адекватно відреагувати на події, що сталися.

Між тим у прес-службі зауважили, що трансляцію загальнонаціональних телеканалів «Business» та «Вінтаж» станом на 2 квітня 2015 року було відновлено.