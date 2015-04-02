Дві європейські компанії хочуть будувати першу концесійну дорогу в Україні

Дві європейські компанії висловили зацікавленість у фінансуванні проекту будівництва першої концесійної дороги в Україні за маршрутом Львів - Краковець. Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на брифінгу.

«Вже є дві зацікавлені іноземні сторони для того, щоб фінансувати цей проект. Вони ще не бачили конкурсних умов, але вже готові на це дивитися... Я не хочу називати їх, це дві європейські компанії, одна з них - польська", - сказав він.

За словами міністра, рішення про будівництво зазначеної дороги на умовах концесії підтримав уряд України і органи місцевої влади.

"Ми вже почали формувати умови концесійного конкурсу, за два тижні зможемо представити конкурсну документацію", - сказав Пивоварський.

Він повідомив, що міністерство готує масштабну реформу Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор). Зокрема, міністерство ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

«Дороги місцевого значення відходять на місця, дороги республіканського - залишаються в управлінні державного органу, який буде створено з реорганізованого Укравтодору», - сказав Пивоварський, відзначивши, що разом з передачею доріг на баланс місцевої влади будуть також передані гроші на їх утримання та техніка для обслуговування.

Також міністр наголосив на необхідності створення реальних умов для конкуренції в дорожньому господарстві.

"На сьогодні у нас фактично є монополіст, який планує, розробляє, будує, контролює сам себе. Так не має бути, має бути конкуренція, незалежний нагляд експертів, громадських активістів", - сказав Пивоварський.

Він відзначив, що однією з умов створення конкуренції є зміни в технологічному процесі експлуатації та будівництва, а також зміна конкурсних умов для залучення експлуатанта. Міністр також сказав, що необхідно ввести незалежний контроль якості за будівництвом і ремонтом дорожнього полотна і забезпечити належне фінансування.

"Необхідно будувати за сучасними технологіями. Ті технології, які ми зараз застосовуємо, призводять до того, що через 5-7 років необхідно фактично відновлювати полотно. Зараз є інші технології, термін служби доріг за такими технологіями - 25-30 років, бетонні, цементобетонні технології", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня Пивоварський запропонував членам уряду погодити умови конкурсу на будівництво концесійної автодороги Львів-Краковець.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів дозволив будівництво трьох автомагістралей на умовах концесії, що передбачає в подальшому встановлення плати за проїзд по них. Це автомагістралі Львів - Краковець, Ульянівка - Миколаїв - Херсон - Красноперекопськ - Сімферополь, а також Новомосковськ - Запоріжжя - Мелітополь - Джанкой - Сімферополь.

До стадії розробки дійшов тільки проект дороги Львів - Краковець, в який, за підрахунками Мінінфраструктури, необхідно інвестувати близько 13 млрд грн.

Спочатку обсяг коштів, запланованих до залучення в рамках реалізації пріоритетних проектів будівництва доріг на умовах концесії, становив близько 10 млрд дол.