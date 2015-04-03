Департамент доріг у Мінінфраструктури очолить IT-cпеціаліст

Відповідну пропозицію IT-спеціалісту зробив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Донедавна - громадський діяч організації "Моя дорога", і я сподіваюся, що через короткий час він приєднається до міністерства», - сказав Пивоварський на брифінгу, представляючи Хміля журналістам.

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Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН, на яку саме посаду Хміля запросив глава транспортного відомства, Хміль повідомив, що буде директором міністерського департаменту стратегічного розвитку доріг та автомобільного транспорту.

У прес-службі міністерства УНІАН уточнили, що зараз цю посаду займає Сергій Доброход.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури готує масштабну реформу Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор). Зокрема, міністерство ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження бути замовником будівництва дороги.

На сьогодні дорожня галузь в Україні фінансується із загального фонду держбюджету, тобто виділення коштів на дороги відбувається за залишковим принципом, після того, як будуть задоволені потреби інших сфер економіки, що мають захищені статті або цільові джерела фінансування у спеціальному фонді держбюджету. У програмі передбачається диверсифікувати джерела дорожніх інвестицій. Так, у структурі держбюджету планується створення дорожнього фонду, а місцева влада зможе направляти на утримання доріг збори від акцизу на паливо з АЗС у розмірі 5-10%, а також створювати територіальні дорожні фонди.

За даними ЗМІ, Роман Хміль у 1998 році закінчив факультет кібернетики КНУ імені Шевченка, після чого переїхав до США працювати програмістом. У 2002 році він повернувся в Україну, де разом з товаришем Дмитром Лисицьким створив IT-компанію SourceValley, яка в 2006 році була продана групі GlobalLogic. У 2006-2012 рр. Хміль займав пост виконавчого директора GlobalLogic Ukraine, після чого перейшов в Ciklum Group на посаду головного операційного директора. Він також є венчурним інвестором ігрової студії Vostok Games.

У червні 2014 року він звільнився, сконцентрувавшись на соціальному проекті "Моя дорога", мета якого - об'єднати автомобілістів для впливу на реформування та розвиток дорожньої інфраструктури України.