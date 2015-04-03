Автострахування в Україні може подорожчати на 30%

Президія моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) рекомендувала страховикам через зростання вартості ремонту транспортних засобів у зв'язку з девальвацією гривні підвищити коригуючі коефіцієнти за ОСЦПВ до необхідного рівня, що призведе до підвищення вартості страхового поліса до 25-30%.

Про це повідомляється на сайті бюро з посиланням на результати засідання президії.

«Рекомендовані Президією значення коригуючих коефіцієнтів знаходяться в межах діапазонів їх розмірів, затверджених Регулятором страхового ринку в 2011 році, та призведуть до підвищення страхових платежів на 25-30%», - йдеться в повідомленні.

МТСБУ зазначає, що підвищення тарифів необхідне для забезпечення виконання страхових зобов'язань за договорами ОСЦПВ.

«Відповідна зміна розміру страхових платежів є мінімально необхідною і забезпечить виключно компенсацію прогнозованого збільшення витрат на ремонт пошкоджених транспортних засобів (понад 770 млн грн), з розрахунку курсу гривні до долара США, встановленого при формуванні бюджету України на 2015 рік (21,7 грн/дол.)», - вказується в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що страховики розуміють необхідність збільшення страхових сум та ліміту виплат при врегулюванні страхових подій щодо обов'язкового страхування без виклику представників ДАІ. За рішенням Президії МТСБУ дирекція бюро також звернулася до Нацкомфінпослуг із відповідними пропозиціями.

Бюро зазначає, що український поліс ОСЦПВ навіть після подорожчання залишатиметься найдешевшим в Європі і середній страховий платіж для українського автовласника становитиме близько 450 грн на рік.

За даними Бюро, в 2013 році середній страховий платіж за внутрішніми договорами обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів у країнах Європи становив 134 євро.

Читайте такожУкраїна знизила імпорт автомобілів більш ніж удвічіЯк повідомляв УНІАН, обсяги страхових платежів, залучених українськими страховиками від продажу полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), за підсумками січня-лютого 2015 року становили 380,206 млрд грн, що на 14,8% більше показника за січень-лютий 2014 року.

Обсяги страхових платежів, залучених українськими страховиками від продажу полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), за підсумками 2014 року порівняно з 2013 роком збільшилися на 1,2%.

Довідка УНІАН. Моторне (транспортне) страхове бюро України є об'єднанням страховиків, які здійснюють діяльність у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою для здійснення такого виду страхування. На даний час активними учасниками об'єднання є 84 страхові компанії.