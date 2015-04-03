Квитки на швидкісні потяги до Львова і Трускавця вирішили не продавати через нову зупинку на Святошині

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір з 29 квітня тимчасово призупинити попередній продаж квитків на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+" з Києва до Львова і Трускавця у зв'язку з коригуванням графіка через запровадження для поїздів цих напрямків нової зупинки в Києві на станції Святошин.

Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що тимчасово не продаються проїзні документи з датою відправлення 29 квітня і на наступні дні на потяги №741 / 742 Дарниця, Київ - Трускавець - Київ, Дарниця і №743 / 744 Дарниця, Київ - Львів - Київ, Дарниця.

Згідно з повідомленням, зупинка на станції Святошин стане третьою в межах столиці для поїздів львівського напрямку, які зараз роблять зупинки на головному столичному вокзалі Київ-Пасажирський і на станції Дарниця.

«Після завершення коригування графіка продаж квитків буде відновлено, про що буде повідомлено додатково», - наголошується у прес-релізі.

Читайте такожТрьох етапів не буде: залізничні квитки подорожчають відразу на 21%Як повідомляв УНІАН, з моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні в травні 2012 року і станом на початок лютого цього року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» скористалися 5 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні з швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом, потім географію курсування поїздів Нyundai було розширено. Після виходу на маршрути корейські потяги ламалися один за одним і простоювали годинами, зокрема, пік поломок припав на зиму 2012-2013 років.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїздом з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.