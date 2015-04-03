У "Борисполі" спростовують інформацію про привласнення понад 7 мільйонів гривень

Заява Прокуратури Київської області про нібито «привласнення коштів» в аеропорту «Бориспіль» не відповідає дійсності та є абсолютно безпідставною.

Розрахунок та відрахування частини прибутку до Державного бюджету України здійснюється на підставі фінансової звітності підприємства, а не на підставі звіту про виконання фінансового плану, як помилково вказано в релізі Прокуратури, говориться в заяві прес-служби підприємства.

Фінансова звітність ДП МА Бориспіль формується виключно на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік» та національних стандартів бухгалтерського обліку з дотриманням всіх вимог чинного законодавства.

Ніяких зауважень щодо фінансової звітності ані від прокуратури, ані від інших контролюючих органів ДП МА «Бориспіль» не отримувало. ДП МА «Бориспіль» також не отримало ніяких пояснень щодо конкретизації того, що мала на увазі Прокуратура Київської області в рамках своєї PR-діяльності.