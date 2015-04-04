В Україні хочуть запровадити нову систему балів і штрафів для водіїв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів у Києві в Національній академії МВС повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, презентуючи законопроект про регулювання дорожнього руху.

За її словами, законопроект пропонує втілення системи балів і штрафів для водіїв. Пропонується нарахування кожному водієві 150 балів. Якщо фіксується правопорушення, відбувається відрахування цих балів, і коли вони закінчаться, порушнику виписується штраф. При цьому, як зазначила Згуладзе, штраф виписується власнику транспортного засобу. В разі, якщо штраф не буде сплачено протягом 30 діб, нараховуватиметься пеня у двократному розмірі від суми штрафу. В разі, якщо порушник впродовж 60 діб не сплачує штраф, справа передається до виконавчої служби Міністерства юстиції.

Також власнику транспортного засобу на мобільний телефон будуть приходити СМС-повідомлення з кодом, під яким зареєстровано його порушення, і на спеціальному сайті шляхом введення цього коду можна подивитися короткий відеоролик з фіксацією порушення.

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Як сказала Згуладзе, якщо порушення зафіксовано поліцейським патрулем, то штраф сплачується на місці через електронний термінал банківською карткою. При цьому за грубе порушення патруль може позбавити водія прав на півроку.

Також пропонується ліквідація так званих мінімальних і максимальних штрафів шляхом визначення єдиної суми штрафу за кожне конкретне порушення.