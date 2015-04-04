В Україні кількість МРЕВ скоротять в 3,5 разу

Уряд має намір до 2017 року перетворити Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи при ДАІ в адміністративні органи з доходом у 1 млрд грн для бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе на виїзному засіданні Кабінету міністрів.

«Дайте нам можливість перебудувати цю систему, запустити її й принести в бюджет щонайменше 1 млрд грн», - сказала Згуладзе.

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Вона зазначила, що утримання системи МРЕВ обходиться в 400 млн грн бюджетних коштів щорічно, в той час як надходження до бюджету від них - 289 млн грн.

«На сьогоднішній день в Україні функціонують 228 центрів МРЕВ. Їх кількість буде скорочено до 64, ми плануємо ввести ще 15 мобільних центрів», - підкреслила Згуладзе.

За її словами, нові офіси МРЕВ будуть побудовані за принципом відкритого простору (open space), і вже до липня два з них будуть створені в Києві. «Ми йдемо до відкритого простору. У відкритому просторі складніша корупція, відкритий простір також запобігає чергам, що є дуже важливим елементом. Відкритий простір запобігає неробству на роботі - ніде закритися в кабінеті й подивитися фільм. Відкритий простір просто приємний і нам, і вам, і співробітникам, і гостям», - сказала Згуладзе.

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Після налагодження нової системи МРЕВ зі спрощеними бюрократичними процедурами й системою офісів уряд має намір передати цю структуру в управління місцевих органів влади або провести приватизацію, повідомила вона.