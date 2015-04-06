Антимонопольний комітет рекомендує обґрунтувати ціни на проїзд в автобусах і маршрутках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Міністерству інфраструктури України обов'язкові для розгляду рекомендації з метою недопущення встановлення необґрунтованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів наавтобусних маршрутах загального користування, повідомила прес-служба відомства.

"З метою запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції, постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України надала Мінінфраструктури України обов'язкові для розгляду рекомендації: забезпечити внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, які б передбачали механізм визначення достовірного обсягу перевезень пасажирів шляхом проведення обов'язкового дослідження пасажиропотоку на маршруті з метою формування обґрунтованого розміру тарифу на послуги перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема в режимі маршрутного таксі", - йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначають в АМКУ, "відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на транспортні послуги належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад".

За інформацією АМКУ, розрахунок тарифів повинен здійснюватись у відповідності з запланованими на рік (на підставі фактичних) обсягами транспортної роботи, кількості перевезених пасажирів із використанням економічно обґрунтованих планових витрат. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку перевізника і сплати ним податкових зобов'язань. Крім того, під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість перевезених пасажирів, зокрема з урахуванням пільгових категорій пасажирів, обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.

Читайте такожУ Києві вже до жовтня може з'явитися єдиний електронний квиток для громадського транспорту "Однак на сьогодні відсутня чітка норма, яка б зобов'язувала органи місцевого самоврядування під час встановлення (погодження) тарифів на перевезення здійснювати з певною періодичністю дослідження пасажиропотоку на маршруті або вимагати від ініціатора зміни тарифу надання результатів такого дослідження", - наголошується в повідомленні.

За інформацією, якою володіє АМКУ, при здійсненні власних розрахунків при зміні тарифу на перевезення перевізники нерідко занижують фактичний обсяг перевезення пасажирів. Цьому сприяє відсутність контролю над видачею квитків водіями. Зважаючи на це, питання залишається нормативно неврегульованим, що може призвести до формування завищеного тарифу на перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) неодноразово зверталася до уряду України з проханням скасувати державне регулювання тарифів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування та запровадити вільні тарифи на відповідних маршрутах.

У відповідь на заяви перевізників міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що вже звернувся до Мінекономрозвитку з проханням спростити систему контролю тарифів на проїзд для можливості їх коригування. При цьому міністр зазначив, що повна відміна контролю над ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень неможлива через дотримання при перевезеннях соціального аспекту.