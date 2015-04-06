Продажі нових автомобілів в Україні знизилися в 4,6 разу

Продажі нового автотранспорту в Україні в січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизилися в 4,6 разу - до 8,867 тис. з 41 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, за перші три місяці 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зменшилися майже на 80% - до 7,780 тис. одиниць.

Попит на нові комерційні автомобілі в порівнянні з першим кварталом минулого року впав на 63% - до 969 шт.

Продажі нових автобусів також продемонстрували негативну динаміку. Скорочення продажів у цій частині ринку за три місяці поточного року становило 71% - до 118 одиниць.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нового автотранспорту в Україні в березні 2015 року скоротилися в 4,5 разу - до 2,579 шт., досягнувши мінімуму за останні 15 років. Загальне скорочення ринку автотранспорту в Україні в січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року склало 67% - до 10,724 тис. одиниць.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 2,2 разу - до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.