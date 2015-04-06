Державіаслужба запропонувала низці країн зняти обмеження на польоти до Львова

Про це повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк на своїй сторінці у Facebook.

"У п'ятницю відправили листи до авіаційної влади Франції, Нідерландів, Азербайджану, Казахстану, Вірменії, Туркменістану з пропозицією зняти обмеження щодо кількості рейсів і перевізників до Львова. Щодо міжнародних рейсів Державіаслужба відпрацювала, тобто зараз безумовно відкриті всі основні пункти в Європі (Італія, Іспанія, Німеччина, Кіпр, Греція і більшість інших в ЄС), а також більшість інших міжнародних - в першу чергу ОАЕ, Росія, США. Щодо решти обмежених пунктів пропозиції відкритися відправлені", - повідомив він.

При цьому Антонюк зазначив, що подальша ситуація - в руках львівського аеропорту та міської влади.

"Далі все у руках аеропорту і міської влади: досвід європейців говорить, що без роботи місцевої влади значного збільшення потоку і залучення перевізників не буде", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 2 квітня в односторонньому порядку, з метою експерименту, ввело режим "відритого неба" в аеропорту "Львів". Як заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, це дозволить будь-якому авіаперевізнику, за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти до аеропорту "Львів". При цьому, за словами міністра, питання підписання договору про єдиний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом залишається невирішеним на рівні європейських країн і не може бути врегульоване України в односторонньому порядку.

Угода про єдиний авіаційний простір мала були підписати ще в червні 2014 року, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС - питання терміну «територія» у контексті Гібралтару - документ станом на сьогодні не підписаний. Угода була парафована ще в 2013 році.

Підписання договору гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.