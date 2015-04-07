В Україні розробляють програму доступу до Інтернету по всій країні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробляє програму розширення широкосмугового доступу до Інтернету на всій території України.

Про це повідомила голова департаменту цифрової економіки Мінекономрозвитку Олена Мініч в ефірі Радіо Промінь.

«З точки зору програми розвитку широкосмугового доступу в Інтернет - це базова річ, з якої починається сучасний економічний розвиток», - сказала вона.

За словами Мініч, перший крок до розширення можливостей доступу до Всесвітньої мережі було зроблено завдяки реалізації ліцензій 3G.

«Чому ми так билися за 3G? Тому що, це дає можливість доступу до якісної інформації для населення в найвіддаленіших регіонах країни», - зазначила глава департаменту цифрової економіки.

Мініч наголосила, що Мінекономрозвитку в рамках спільної з Міністерством освіти і науки робочої групи розроблятиме детальний план щодо забезпечення високошвидкісного доступу до Інтернету в освітніх установах по всій країні.

Читайте також«Київстар», МТС і life:) офіційно затвердили переможцями конкурсу на 3G-зв'язокЯк повідомляв УНІАН, 23 лютого НКРЗІ провела торги з голосу щодо тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок за першим лотом, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд. Другий лот дістався оператору «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій - «Київстару» за 2,7 млрд грн. Згідно з умовами тендеру, операторам необхідно протягом 30 днів з дати проведення торгів сплатити вартість ліцензії на 3G-зв'язок.

Оператори повинні будуть протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів і всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.