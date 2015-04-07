Поштовий зв'язок подорожчає майже на 20%

«Рішенням НКРЗІ передбачено збільшення розміру тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, зокрема на пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та рекомендованих відправлень - в середньому на 19,5%», - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, підставою для перегляду граничних тарифів є зростання собівартості послуг, зокрема, цін на пально-мастильні матеріали, тарифів на електроенергію, ставок орендної плати та вартості інших послуг.

«Очікується, що в результаті перегляду граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку зростуть надходження до державного і місцевих бюджетів, платежі до Пенсійного фонду тощо», - зазначають у НКРЗІ.

Прийняте регулятором рішення в установленому порядку буде передано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, після чого набуде чинності з 1 травня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, доходи підприємств галузі зв'язку України, отримані від надання послуг, у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилися на 0,3% - до 52,434 млн грн. Водночас, обсяг доходів від послуг поштового зв'язку скоротився на 0,8% і становить 3,216 млн грн, з них населенню було надано послуг на суму 0,596 млн грн (зростання на 3,5%).

На сьогодні національним оператором поштового зв'язку в країні є Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта».