Продажі вживаних автомобілів у березні зросли на 63%

За даними асоціації, щодо лютого 2015 року обсяг продажіввживаних авто скоротився на 26%.

Продажі в легковому сегменті автомобільного секонд-хенду в березні 2015 року в порівнянні з торішнім показником легкових вживаних авто зросли в 3,2 разу - до 771 одиниць, а в порівнянні з лютим поточного року скоротилися на 12%. Таким чином, в загальному обсязі березневого ринку легкових автомобілів 3 030 шт. частка вживаних автомобілів досягла 25%.

У сегменті вживаних комерційних автомобілів обсяг продажів у березні порівняно з торішнім показником зріс на 22% - до 1,017 тис. одиниць, але при цьому скоротився на 33% порівняно з попереднім місяцем. Частка вживаних автомобілів на ринку становила 79% із загальної кількості зареєстрованих 1 287 шт.

На ринку автобусів обсяг продажів скоротився на 27% - до 33 одиниць. При цьому частка вживаних автобусів становила 40%.

Лідерами на первинному ринку вживаних автотранспортних засобів, як і у лютому, стали Renault з результатом 255 легкових автомобілів і 216 комерційних, і Mercedes-Benz - 20 автобусів.

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Як повідомляв УНІАН, продажі вживаних автомобілів в лютому зросли на 29% - до 2,5 тис., а частка авто з пробігом на первинному ринку становила 42%.

Український ринок вживаних автомобілів в 2014 році скоротився на 45% - до 62,516 тис. одиниць.

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні в 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року в 2,2 рази - до 97,02 тис. авто.

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Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.