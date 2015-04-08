«Київстар» вирішив не переоформляти частотні ліцензії в Криму

«Київстар» не відмовляється від радіочастотного ресурсу в Криму. Однак ми тимчасово не продовжуємо термін дії ліцензії на ці частоти, оскільки їх використання на даний час неможливе», - зазначив Іванов.

За його словами, дане рішення було погоджено з Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

«Такий крок відповідає вимогам регулятора і телеком-законодавства України, яке встановлює обов'язок оператора фактично використовувати ліцензовані частоти», - зазначив Іванов.

Як повідомляв УНІАН, із серпня 2014 року в анексованому Росією Криму почали відключати мобільний зв'язок українських операторів «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» (life:).

11 серпня «Київстар» повідомив про тимчасове припинення надання послуг зв'язку на території анексованого Криму через захоплення невідомими озброєними особами офісу в Сімферополі і несанкціонованого встановлення ними апаратури на телекомунікаційне обладнання компанії.

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Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу до Інтернету.

Об'єднана база клієнтів «Київстару» становить понад 26 млн осіб. Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.