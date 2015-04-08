Єврокомісія не знає, коли буде підписано «відкрите небо» з Україною

У Європейській комісії не знають, коли між Україною і ЄС може бути підписана Угода про єдиний авіаційний простір.

Про це в середу в Брюсселі повідомив представник ЄК Якуб Адамович (Jakub Adamowicz), передає власний кореспондент УНІАН.

«Що стосується роботи, яка триває щодо Угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та ЄС, конкретної дати наразі немає. Комісія висловлюється за встановлення цього єдиного авіаційного простору, але зараз ще зарано говорити про деталі. Наша мета - працювати в напрямку однакових стандартів в авіації для ЄС і України», - сказав представник Єврокомісії.

Адамович зазначив, що в питанні Гібралтару, через який і заблоковано Угоду, ЄК залишається "нейтральною" і працює на досягнення домовленостей, які будуть «прийнятними для всіх». "Але що стосується Угоди про єдиний авіаційний простір між ЄС та Україною, то йдеться про те, аби мати однакові стандарти для обох сторін", - відхилив він прив'язку майбутньої Угоди до внутрішньої проблеми ЄС у питанні Гібралтару.

Говорячи про застосування принципів єдиного авіаційного простору в аеропорту «Львів», представник ЄК зазначив, що як у всіх "двосторонніх відносинах у сфері цивільної авіації кроки чітко визначені". "Перше, має бути Угода, і всі аспекти щодо аеропорту також повинні бути в Угоді, але зараз у нас Угоди немає, і ми працюємо над тим, щоб вона була. Коли цей крок буде зроблений, будуть зроблені й наступні", - підкреслив Адамович.

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Як повідомляв УНІАН, Угода про єдиний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом мала бути підписана ще у червні 2014 року, але через невирішеність суто внутрішньої проблеми ЄС - питання терміну "територія" в контексті Гібралтару - документ станом на сьогодні не підписаний. Угоду було парафовано ще в 2013 році.

Підписання договору гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною та країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.