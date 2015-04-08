Продажі автомобілів у Росії за місяць упали майже в 2 рази

Продажі легкових і легких комерційних автомобілів у РФ упали у березні 2015 року на 42,5 відсотка до 139.850 штук.

Як пише Рейтер, про це повідомила Асоціація європейського бізнесу (АЄБ), що об'єднує працюючих у РФ автовиробників.

За підсумками першого кварталу авторинок упав на 36,3 відсотка з результатом 383.691 штука.

Продажі автомобілів у РФ у 2014 році знизилися на 10,3 відсотка до 2,49 мільйона штук. Підсумок року виявився кращим за очікування через ажіотажний попит, викликаний стрибками валют.

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АЄБ прогнозує, що у 2015 році російський ринок скоротиться на 24,2 відсотка до 1,89 мільйона автомобілів, і поки не змінювала свій прогноз; учасники ринку і експерти чекають падіння ринку на 35-40 відсотків.