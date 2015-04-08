Україна розробила п'ять варіантів вирішення "Гібралтарського питання"

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, передає «Економічна правда».

"Ми запропонували 5 варіантів, але деякі з них не задовольняють Іспанію,а деякі Британію, але ми продовжуємо працювати", - сказав міністр.

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За його словами, вся українська влада працює над вирішенням цього питання.

Також Пивоварський повідомив, що у середу відбуваються перемовини між представниками Мінінфраструктури та керівництвом угорської авіакомпанії Wizz Air. При цьому міністр не сказав, що саме Україна пропонує авіаперевізнику.