Україна розробила п'ять варіантів вирішення "Гібралтарського питання"
20:10, 08 квітня 2015Транспорт/Звя'зок
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Україна запропонувала Іспанії і Великобританії 5 варіантів вирішення "Гібралтарського питання", через яке заблоковане підписання угоди про спільний авіаційний простір.
Українська влада працює над вирішенням цього питання / cryptozoo.ru
Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, передає «Економічна правда».
"Ми запропонували 5 варіантів, але деякі з них не задовольняють Іспанію,а деякі Британію, але ми продовжуємо працювати", - сказав міністр.
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За його словами, вся українська влада працює над вирішенням цього питання.
Також Пивоварський повідомив, що у середу відбуваються перемовини між представниками Мінінфраструктури та керівництвом угорської авіакомпанії Wizz Air. При цьому міністр не сказав, що саме Україна пропонує авіаперевізнику.
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