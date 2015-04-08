Кабмін призначив нового заступника гендиректора "Укрзалізниці"

Про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський під час зустрічі з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в. о. гендиректора «Укрзалізниці» Максим Бланк за підсумками зустрічі з колективом Південно-Західної залізниці, зокрема з Федорком, запропонував останньому перейти до апарату «Укрзалізниці» і обійняти посаду виконуючого обов'язки заступника керівника відомства. 1 квітня Федорко прийняв пропозицію, і його кандидатура була подана для затвердження до Кабінету міністрів України.

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Цій пропозиції передувало звільнення Бланком начальницького складу Південно-Західної залізниці, проте вже 26 березня Бланк відкликав свої накази і назвав ці кадрові рішення «вимушеним юридичним кроком».

Варто зазначити, що відкритий конфлікт між Південно-Західною залізницею і "Укрзалізницею" почався після того, як прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 4 березня усунув Олексія Кривопішина від виконання обов'язків начальника Південно-Західної залізниці та ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва магістралі.

Таке рішення було ухвалене Кабміном після того, як на телебаченні вийшов сюжет про те, що Кривопішин за кошти держави побудував спортивно-розважальний комплекс Olimpic village.

У свою чергу, Міністерство інфраструктури України та МВС у рамках проведення службового розслідування стосовно керівництва Південно-Західної залізниці підтвердили факти зловживання під час будівництва спортивного комплексу Olimpic village. Матеріали перевірки комісія направила до Кабміну, який 25 березня ухвалив рішення про звільнення раніше відстороненого на період перевірки керівника Південно-Західної залізниці.