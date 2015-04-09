Аудитори хочуть завершити оцінку майна Укрзалізниці до 15 травня

Аудиторська компанія Deloitte&Touche має намір завершити оцінку активів Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") до 15 травня 2015 року.

Про це під час зустрічі з журналістами 8 квітня повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"15 травня має бути завершена оцінка Deloittе. Вчора (7 квітня - УНІАН) вони сказали, що бачать завершення 15 травня", - сказав Пивоварський.

Міністр також відзначив, що одразу після завершення оцінки всі матеріали будуть передані до Фонду державного майна, який, згідно з графіком, до середини червня надасть свою оцінку.

«Далі будемо баланс створювати, будемо формувати компанію», - сказав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Пивоварський відзначав, що акціонерна компанія на базі "Укрзалізниці" може бути створена вже до вересня цього року.

Законодавча основа для старту реформи залізничної галузі була закладена ще в лютому 2012 року, коли було ухвалено закон України про акціонування «Укрзалізниці», згідно з яким реформа мала відбутися в тримісячний термін, проте до неї повернулися лише в 2014 році. Зокрема, наприкінці червня минулого року Кабмін схвалив постанову про утворення до початку 2015 року публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на базі «Укрзалізниці» зі стовідсотковим державним капіталом без права відчуження. Проте терміни реформи були перенесені через судові розгляди перевізника з Антимонопольним комітетом України.

Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polskie Koleje Panstwowe SA) та інших країн.