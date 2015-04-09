Закордонним лоукостам запропонували літати до Львова

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) в рамках впровадження принципів "відкритого неба" в аеропорту "Львів" звернулася до бюджетних авіаперевізників з пропозицією розширити сітку своїх авіамаршрутів і почати здійснювати авіаперельоти до Львова, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Направлено листи в такі авіакомпанії, як Ryanair ltd, EasyJet, Wizz Air Hungary, Vueling Airlines, Meridiana Fly Spa, Air Berlin, Germanwings, Norwegian Air Shuttle", - йдеться в повідомленні.

Як у свою чергу повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, для залучення нових авіакомпаній аеропорт "Львів" готовий надати спеціальні пільги і знизити збори за обслуговування літаків у аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 2 квітня в односторонньому порядку, з метою експерименту, ввело режим "відритого неба" в аеропорту "Львів". Як заявив міністр інфраструктури Пивоварський, це дозволить будь-якому авіаперевізнику, за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт "Львів". При цьому, за словами міністра, питання підписання договору про єдиний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом залишається невирішеним на рівні європейських країн і не може бути врегульований Україною в односторонньому порядку.