Аеропорт "Львів" отримав нового керівника

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський призначив Дмитра Шинкарчука виконуючим обов'язки генерального директора аеропорту "Львів" імені Данила Галицького замість Ростислава Веселова, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як зазначається в повідомленні, Дмитро Шинкарчук був одним із фіналістів відбору на посаду генерального директора аеропорту «Львів», оголошеного Міністерством інфраструктури 31 грудня 2014 року. Він пройшов усі етапи відбору, крім подання його кандидатури на Комітет із призначень, оскільки конкурс був заблокований постановою Дніпропетровського адміністративного суду. У зв'язку з цим до проведення конкурсу та оголошення переможця Шинкарчук призначений на посаду виконуючого обов'язки генерального директора аеропорту.

Також у міністерстві зазначили, що перед Шикарчуком поставлено низку завдань. Зокрема, необхідно вирішити питання з погашенням заборгованості за будівництво злітної смуги та трансформаторної підстанції аеропорту "Львів", повністю ввести в експлуатацію технічну інфраструктуру аеродрому, а також розробити стратегію розвитку потенціалу аеропорту, залучити нові авіакомпанії та збільшити пасажиропотік.

У свою чергу, міністр інфраструктури України Пивоварський висловив сподівання, що зміна керівництва дозволить вивести роботу аеропорту на новий рівень, що сприятливо вплине на розвиток регіону загалом.

«Аеропорт "Львів" має фантастичний потенціал, це безумовно аеродром європейського рівня. Ми вважаємо, що з правильним менеджментом і готовністю влади приймати сміливі рішення аеропорт має всі шанси реалізувати цей потенціал вже найближчим часом. На початку квітня ми відкрили небо над Львовом та оголосили про одностороннє зняття обмежень українською авіаційною владою для авіакомпаній. Призначення нового керівника - це наступний крок до того, щоб аеропорт запрацював на повну потужність», - цитує прес-служба слова міністра.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» та аеропорту «Львів», який здійснюватиметься спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

27 лютого Мінінфраструктури отримало ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону подальшого продовження конкурсного відбору кандидатів на посади керівників підприємств до винесення рішення суду в цій справі.

Читайте такожЗакордонним лоукостам запропонували літати до Львова

2 квітня Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввело режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів". За словами Пивоварського, це дозволить будь-якому авіаперевізнику, при наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт "Львів". У свою чергу, Державіаслужба України запропонувала авіаційним владам низки країн зняти обмеження на польоти до Львова, а також запропонувала закордонним лоукостерам розширити сітку своїх маршрутів у цьому напрямку.