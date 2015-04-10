Wizz Air передумала ліквідовувати українську "дочку"

Найбільший лоукостер Центральної та Східної Європи - угорська авіакомпанія Wizz Air не буде ліквідовувати свою дочірню авіакомпанію в Україні "Візз Ейр Україна", повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене за підсумками переговорів першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера з керівництвом авіакомпанії в Швейцарії.

За словами представників міністерства, "Візз Ейр Україна" фактично залишатиметься в Україні, але про відновлення польотів наразі не йдеться.

"Літати поки що буде угорська компанія. Але ми в міністерстві продовжимо нашу роботу для того, щоб "Візз Ейр Україна" відновила діяльність якнайшвидше. Є низка питань, які ще потрібно вирішити", - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня авіакомпанія "Візз Ейр Україна", дочірня компанія авіакомпанії Wizz Air, заявила про припинення своєї діяльності в Україні. Як зазначили представники авіакомпанії, 8 рейсів в Україну та з України виконуватиме материнська авіакомпанія Wizz Air Hungary. За словами керівництва авіакомпанії, причинами ухвалення такого рішення стала нестабільність у Східній Україні та девальвація гривні.

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Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Компанія "Візз Ейр Україна" обслуговує перельоти по 16 маршрутам до шести країн із двох українських міст.