ІКАО запустила онлайн-систему для відстеження небезпечних для польотів зон

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), що є спеціалізованою установою ООН, запустила експериментальну онлайн-систему для оцінки та обміну інформацією про небезпеку польотів у зонах бойових дій. Про це оголосив у понеділок офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє ТАСС.

Він нагадав, що рекомендація про розробку такої бази даних була прийнята на конференції високого рівня з цивільної авіації, що проходила під егідою ІКАО в Монреалі в лютому. Система доступна для широкої громадськості, проте поки база даних порожня.

"Поступово, як вона буде наповнюватися інформацією, вона пропонуватиме останню інформацію про потенційні загрози для цивільної авіації, що виходять від збройних конфліктів", - зазначив Стефан Дюжаррик. За його словами, наповнювати базу даних вмістом можуть "тільки уповноважені офіційні особи держав" на основі процедур, які погоджені Радою ІКАО. "У всіх випадках буде чітко вказано, яка держава внесла інформацію, а країни, які в ній згадуються, зможуть розглянути і схвалити ці відомості до того, як вони будуть опубліковані", - пояснив він.

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Приводом для розробки онлайн-системи стала катастрофа літака "Малайзійських авіаліній" під Донецьком у липні 2014 року. Цей інцидент, а також зникнення лайнера цієї ж авіакомпанії над Південно-Китайським морем у березні 2014 року, стали предметом детального обговорення на конференції у Монреалі. В ході неї також було рекомендовано прийняти новий стандарт спостереження за польотами авіалайнерів, згідно з яким пілоти звітуватимуть про місцезнаходження літака кожні 15 хвилин. Ці правила можуть вступити в силу вже восени 2015 року.