Кабмін затвердив план заходів з підтримки IT-індустрії на 2015 рік

Відповідний документ закріплено розпорядженням уряду №338-р від 8 квітня 2015 року.

Згідно з планом заходів, Кабмін доручив Мінекономрозвитку, а також за погодженням Національної академії наук та IT-асоціацій провести дослідження з впровадження економічних стимулів для розвитку індустрії програмної продукції в Україні, у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Також уряд доручив низці міністерств і відомств розробити законопроекти для внесення змін у Податковий кодекс та інші законодавчі акти з метою визначення термінів «програмна продукція», «постачання програмної продукції» та «онлайн-сервіс», спрощення процедури підтвердження надання нерезидентам послуг в IT-сфері та інші зміни.

Читайте такожУкраїна посідала 81-е місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Також Кабмін доручив удосконалити навчальну програму з інформатики для школярів з метою збільшення обсягу викладання основ алгоритмізації та програмування, покращити систему підготовки IT-спеціалістів та сприяти проведенню фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері інформаційних технологій. Крім того, уряд наголосив на необхідності покращення іміджу України з метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичної компанії IDC, у 2014 році український ринок інформаційних технологій скоротився у 2 рази - до 1,463 млрд дол. (з урахуванням ринку телефонів і смартфонів - на 43%, до 2,243 млрд. дол.).

Раніше УНІАН повідомляв, що чиновники відмовилися надавати пільги українському IT-сектору.