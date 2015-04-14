Компанія Ernst & Young проведе фінансовий аудит "Укрзалізниці" майже за 20 млн грн
Велика міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" визнана переможцем конкурсу "Укрзалізниці" на закупівлю аудиторських послуг із ціною пропозиції 19,8 млн грн.
Про це стало відомо сьогодні, 14 квітня, під час процедури оголошення переможця конкурсу.
Зокрема, за інформацією одного із членів конкурсного комітету «Укрзалізниці», оцінка пропозицій учасників відбулася згідно з вимогами конкурсних торгів на підставі трьох критеріїв: ціна (50% від загальної вартості критеріїв), якість виконання послуг (30%), умови оплати (20%).
Конкурсний комітет виставляв бали за кожним із цих критеріїв. Компанія "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" набрала 45,26 бали, а компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" - 100 балів, ставши таким чином переможцем конкурсу.
Ціна пропозиції переможця під час її оголошення не була названа, проте раніше прес-служба «Укрзалізниці» повідомляла, що компанія «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» оцінила свої аудиторські послуги у 25 млн грн (із ПДВ), а «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - у 19,8 млн грн (із ПДВ).
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Конкурс проводився з метою отримання аудиторських звітів зведеної фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2014 і 2015 рр. і звіту щодо огляду проміжної скороченої зведеної фінансової звітності за перше півріччя 2015 року, а також для підтвердження фінансових коефіцієнтів, розрахованих "Укрзалізницею" згідно з умовами кредитних договорів, укладених замовником з банками-кредиторами, станом на 31 грудня 2014 року, 30 червня і 31 грудня 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, на даний час аудиторська компанія Deloitte & Touche за 15 млн грн проводить оцінку майна і майнових прав «Укрзалізниці» з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства на базі відомства, яке має бути створене до вересня 2015 року. Оцінка майна повинна бути завершена до 15 травня 2015 року.
Компанія Ernst & Young входить у «велику четвірку» найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, поряд із PricewaterhouseCoopers, Deloitte і KPMG.