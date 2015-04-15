«Інтертелеком» йде з окупованого Криму: півострів позбавлений 3G в стандарті CDMA
Формально мобільний інтернет 3G у стандарті HSDPA (UMTS) надається російськими операторами, але його якість залишає бажати кращого.
Мобільний оператор зв'язку «Інтертелеком» більше не має можливості продовжувати надавати послуги на території окупованого Росією Криму, передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.
Читайте також"Подарунок" Росії кримчанам: окупанти встановлять ліміти користування водою із свердловин«Шановні Абоненти! Повідомляємо вас про те, що український оператор зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», у зв'язку з неможливістю надання послуг зв'язку в Криму і місті Севастополь, на підставі дозвільних документів, виданих Україною, змушений припинити надання послуг зв'язку на зазначеній території з 01.05.2015 року. При наявності можливості відновити чи/або продовжити надання послуг зв'язку після 01.05.2015 року ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» продовжить здійснювати зазначену діяльність, про що додатково повідомить», - йдеться в повідомленні.
Тепер анексований Крим залишився без зв'язку 3G в стандарті CDMA.
Читайте такожДещиця: Україна не поступиться Кримом і Донбасом для якихось компромісів з РосієюКримчани на сьогоднішній день можуть користуватися лише послугами сім-карт «МТС Росія», що працюють в національному роумінгу, і місцевого оператора Win mobile. Формально мобільний інтернет 3G у стандарті HSDPA (UMTS) надається даними операторами, але його якість залишає бажати кращого.