«Інтертелеком» йде з окупованого Криму: півострів позбавлений 3G в стандарті CDMA

Мобільний оператор зв'язку «Інтертелеком» більше не має можливості продовжувати надавати послуги на території окупованого Росією Криму, передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Читайте також"Подарунок" Росії кримчанам: окупанти встановлять ліміти користування водою із свердловин«Шановні Абоненти! Повідомляємо вас про те, що український оператор зв'язку ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ», у зв'язку з неможливістю надання послуг зв'язку в Криму і місті Севастополь, на підставі дозвільних документів, виданих Україною, змушений припинити надання послуг зв'язку на зазначеній території з 01.05.2015 року. При наявності можливості відновити чи/або продовжити надання послуг зв'язку після 01.05.2015 року ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» продовжить здійснювати зазначену діяльність, про що додатково повідомить», - йдеться в повідомленні.

Тепер анексований Крим залишився без зв'язку 3G в стандарті CDMA.

Читайте такожДещиця: Україна не поступиться Кримом і Донбасом для якихось компромісів з РосієюКримчани на сьогоднішній день можуть користуватися лише послугами сім-карт «МТС Росія», що працюють в національному роумінгу, і місцевого оператора Win mobile. Формально мобільний інтернет 3G у стандарті HSDPA (UMTS) надається даними операторами, але його якість залишає бажати кращого.