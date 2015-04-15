Україна з 14 квітня у два рази знизила спецмита на імпорт легкових авто

У 2014 році український ринок легкових автомобілів скоротився в 2,2 рази / Фото УНІАН

Ставки були знижені згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про лібералізацію спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту, опублікованому 28 березня 2014 року.

Згідно з документом, від 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі із бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - у два рази менше - 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

Як повідомляв УНІАН, спеціальні мита на імпорт автомобілів в Україну були введені у березні 2013 року терміном на 3 роки з метою підтримки національних автовиробників, які переживали серйозний спад виробництва. Спецмита були встановлені на рівні 6,46% для автомобілів з об'ємом двигуна 1-1,5 л і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

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На тлі падіння української економіки і скорочення українського авторинку дане рішення ще більше скоротило імпорт автомобілів в Україну, внаслідок чого українські автоімпортери ініціювали боротьбу за повне скасування автомобільних спецмит.

За даними "Укравтопрому", у 2014 році на українському ринку було продано 97 тисяч як нових, так і старих легкових автомобілів, що у 2,2 разу менше від показника 2013 року. Водночас минулого року в Україну з-за кордону було завезено 146,5 тисячі автотранспортних засобів, включаючи комерційні автомобілі, що стало двократним падінням до попереднього року. За словами представників компаній автоімпортерів, частина завезених у минулому році автомобілів через девальвацію гривні поки що не продана і перебуває на складах.

Раніше УНІАН повідомляв, що виробництво авто в Україні за три місяці впало на 93,5%.