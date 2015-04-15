Таксисти вимагають реальних реформ та висунули ультиматум владі – заява

Представники громадських та профспілкових організацій, які представляють інтереси легальних перевізників на таксі, платників податків та працюючих громадян звернулись до всіх гілок влади у зв’язку із критичною ситуацією, яка на сьогодні склалася на ринку таксомоторних перевезень України.

«У зв’язку із багаторічною бездіяльністю влади та контролюючих органів, нелегальний ринок таксі в Україні станом на 1 березня 2015 року сягає понад 99%, що створює недобросовісне конкурентне середовище по відношенню до легального перевізника на таксі. Найстрашніше, що така ситуація не дає можливості перевізникам на таксі забезпечувати належну якість та безпеку перевезення пасажирів, адже більшість автомобілів, які використовуються для перевезень на таксі є в аварійному стані, а оновлення рухомого складу автомобілів є неможливим та безперспективним в умовах такої тінізації та розвалу ринку таксі,» - йдеться у відкритому листі представників легальних перевізників таксі.

За оцінками експертів, за інформацією легальних перевізників, кількість легкових автомобілів, фактично задіяних у таксомоторних перевезеннях у масштабах країни, на сьогоднішній день становить від 200 до 250 тисяч одиниць. Обіг тіньового ринку легкових автомобільних перевезень у масштабах країни складає понад 25 млрд. грн. на рік, у м. Києві — близько 2,5 млрд. грн. на рік. Однак, згідно офіційних даних Державної фіскальної служби України за 2014 рік, державний бюджет отримав лише 31 млн. грн. податків.

«Справжня реформа ринку таксі України дозволить залучити до зареєстрованої підприємницької діяльності у сфері таксомоторних перевезень понад 200 тис. осіб та забезпечить понад 1,6 млрд. грн щорічного надходження до державного бюджету. Для проведення дієвої та успішної реформи ринку таксі України потрібно призначити відповідальних осіб, встановити конкретні строки розробки та реалізації реформи ринку таксі в Україні», - наголошують підприємці.

Представники легальних перевізників пропонують владі три можливих ефективних варіанти реформування ринку таксі в Україні:

1. Побудова європейського ринку таксі на основі європейського досвіду та законодавства, де ринки таксі є елементом міської транспортної інфраструктури, ліцензії на таксі видає місцева влада, яка розробляє правила перевезень пасажирів та їх багажу автомобілями таксі, встановлює додаткові позначення автомобілів таксі, встановлює ціни за перевезення пасажирів на таксі, встановлює вимоги необхідного мінімуму знань для водіїв автомобілів таксі. Контроль за перевезеннями на таксі здійснює поліція, транспортна інспекція, податкові (фіскальні) органи та інші контролюючі органи. (Найбільш прийнятним для України є успішний досвід державного регулювання ринку таксі в Польщі);

2. Внесення змін до чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про автомобільний транспорт», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного Кодексу України, Податкового Кодексу, Закону України «Про міліцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про транспорт», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закону України «Про страхування», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та інших нормативно – правових актів.

3. З метою якнайшвидшої легалізації ринку таксі, заохочення перевізників працювати в правовому полі та сплачувати податки до державного бюджету України, пропонуємо на якийсь певний час або перехідний період запровадити тимчасові дозвільні документи на кожен автомобіль таксі для всіх суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є надання послуг таксі (КВЕД 49.32). Такі суб’єкти господарювання сплачують мінімальні податки, але зобов’язуються попередньо отримувати та оплачувати відповідні дозвільні документи. За відсутності дозвільних документів «нелегальщики» несуть адміністративну відповідальність та покарання у вигляді значних штрафів за незаконну підприємницьку діяльність.

На сьогоднішній день триває активне обговорення і консультації між представниками легальних перевізників по всій Україні під гаслом «Роботу легальним перевізникам, податки державі, а комфорт і безпеку споживачам – пасажирам». Тому зі свого боку представники бізнес-асоціацій, громадських об’єднань та профспілок, які захищають та представляють інтереси учасників ринку таксі України, розробили під кожний можливий концептуальний варіант реформування ринку таксі в Україні проекти законів та підзаконних актів і готові делегувати своїх фахівців для спільної роботи з представниками законодавчої та виконавчої влади.

Крім того, підписанти відкритого листа особо наголошують на тому, що влада має найближчим часом зробити відповідні кроки задля реальних змін і покращення ситуації на ринку таксі в Україні. «Представники громадських та профспілкових організацій готові до рішучих дій та боротьби за свої права і належні умови праці. Ми щиро впевнені, що нам не доведеться вимагати відставки недієздатних та неефективних реформаторів і даний відкритий лист не залишиться без належної уваги представників влади», - акцентують таксисти.