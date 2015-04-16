"Укрзалізниця" призначила до травневих свят 10 додаткових поїздів

У прес-службі відомства повідомили, що у західному напрямку «Укрзалізниця» призначила поїзди: № 217/217 Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Києва 30 квітня, 3, 8 травня, а у зворотному напрямку - 1, 4 і 11 травня; № 239/239 Київ - Ужгород, який вирушить зі столиці 30 квітня і 3 травня, назад - 1 та 4 травня; №249 / 250 Київ - Чернівці, який вирушить з Києва 30 квітня, а з Чернівців - 3 травня; № 207/207 Київ - Ужгород, що вирушатиме з Києва 29 і 30 квітня і назад 30 квітня і 1 травня; № 233/233 Київ - Івано-Франківськ, який вирушить з Києва 30 квітня, а з Івано-Франківська - 29 квітня; № 269/219 Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме зі столиці 29, 30 квітня, 1 травня, а у зворотному напрямку - 30 квітня, 3, 4 травня; № 231/231 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, який вирушатиме із Дніпропетровська 30 квітня, 8, 10 травня і назад 3, 9 і 11 травня; № 192/191 Львів - Київ, туди і назад 30 квітня і 1 травня.

У південному напрямку відомство призначило поїзди № 210/209 Миколаїв - Київ, який вирушатиме з Миколаєва 28, 29 квітня, 4, 7, 11 травня, у зворотному напрямку - 29, 30 квітня, 5, 8, 12 травня; № 260/260 Миколаїв - Львів, який вирушить з Миколаєва 3 травня, а у зворотному напрямку - 4 травня.

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Крім додаткових поїздів, "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси цілорічних поїздів: № 225/225 Харків - Ужгород, який вирушає з Харкова 29, 30 квітня, 2, 9 травня і назад - 1, 2, 4 і 11 травня; № 781/782 Кременчук, Полтава - Київ, на 5 і 12 травня туди і назад; № 108/107 Одеса - Ужгород, який вирушатиме з Одеси 29 квітня, 3, 9 травня, назад 1, 3, 9, 11 травня; № 136/136 Одеса - Чернівці, який вирушатиме з Одеси 30 квітня, 2, 8, 10 травня і назад 1, 3, 9, 11 травня; № 137/138 Черкаси - Одеса на 29 квітня і 4 травня, назад - на 30 квітня і 5 травня; № 148 Одеса - Київ, який вирушатиме з Одеси 28 квітня, 4, 8 і 10 травня; № 397/398 Черкаси - Львів, який вирушить з Черкас 29 квітня, 3 травня і назад 30 квітня, 4 травня; № 686П/686К Одеса - Ізмаїл, на 30 квітня в обох напрямках.

На всі рейси додаткових поїздів відкритий попередній продаж квитків.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" до великодніх свят призначила 10 пар додаткових поїздів.