Китай запропонував Україні взяти участь у створенні аналога Великого шовкового шляху у ХХІ столітті

Про це заявив посол Китаю в Україні Чжан Сіюнь на бізнес-форумі в Києві.

«Кілька днів тому я вручив уряду України документ про розробку і введення в дію проекту «101 пояс і один шлях», що включає спільне обговорення, будівництво та розвиток торговельних та інфраструктурних шляхів. Крім того, я представив основну суть стикування стратегій країн у проекті «101 пояс і один шлях», а також надав конкретні проекти співпраці у політичній сфері, інфраструктурі і фінансових потоках», - сказав він.

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За словами посла, Україна в силу свого географічного розташування та науково-промислового потенціалу є важливим партнером для Китаю.

«Україна - важлива країна в центрі Європи, яка є коридором між Заходом і Сходом. У неї є значні потужності промислового та сільськогосподарського виробництва, а також цінний науково-промисловий потенціал», - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, Китай виділить Україні кредит на загальну суму 15 млрд дол. для реалізації програм доступного житла.

Крім того, Україна і Китай підписали Угоду про техніко-економічне співробітництво, яке дозволить Києву залучити безоплатну допомогу з боку уряду КНР в обсязі 50 млн юанів (близько 8,2 млн дол.).

Раніше також повідомлялося, що Китай може побудувати залізничний тунель під Еверестом.

Довідка УНІАН. Україна співпрацює з Китаєм у багатьох сферах, таких як сільське господарство, транспорт, медицина. У 2011 році українсько-китайські відносини були офіційно закріплені спільною декларацією як відносини стратегічного партнерства. Між країнами діє програма розвитку відносин на 2014-2018 роки.