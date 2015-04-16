Продажі автомобілів у Європі зростають 19 місяців поспіль

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 8,6% - до 3,527 млн одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

Як наголошується в повідомленні, зростання продажів авто триває 19-й місяць поспіль.

З урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії у перші два місяці поточного року рівень продажів зріс на 8,5% - до 3,637 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період усі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 32,2%, Італії - на 13,5%, Франції - на 6,9%, Великобританії - на 6,8% та Німеччині - на 6,4%.

Згідно з повідомленням, у березні 2015 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 10,6% - до 1,604 млн одиниць.

За підсумками березня зростання продажів автомобілів продемонстрували всі найбільші авторинки Євросоюзу. Зокрема, приріст авторинку Іспанії склав 40,5%, Італії - 15,1%, Франції - 9,3%, Німеччини - 9% і Великобританії - 6%. Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Великобританія - 492 тис. авто, Німеччина - 323 тис. і Франція - 196 тис.

Єдиним ринком, що продемонстрував падіння, стала Польща, скоротивши продажі автомобілів на 6,3% - до 33,6 тис. штук.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в березні 2015 року порівняно з березнем 2014 року незначно скоротилася до 23% до 23,1%, а продажі порівняно з торішнім результатом зросли на 10% - до 368,4 тис. автомобілів. При цьому бренди, що входять до концерну, також збільшили продажі, зокрема Audi - на 6,8%, Skoda - на 5,3%, Seat - на 13,2%, Porsche - на 54%.

Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у березні порівняно з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 8,7% - до 164,2 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 10,2%.

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Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в лютому на 10,2% - до 144,2 тис. авто, частка компанії на ринку залишилася на торішньому рівні 9%.

Компанія Ford збільшила продажі на 8,7%, BMW - на 10,6%, FCA - на 15,5%, Daimler - на 18,9% (у тому числі бренд Mercedes - 15,8%).

Продажі японських автовиробників Nissan, Toyota і Mazda в Європі зросли минулого місяця відповідно на 21,6%, 13,6% та 16,8%, корейських Hyundai і Kia - на 17,6% і 10,6%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у ЄС у січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 7% - до 1,923 млн одиниць. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів у ЄС збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

Водночас, за перші три місяці 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зменшилися майже на 80% - до 7,780 тис. одиниць. У березні продажі нових легкових автомобілів скоротилися в 4,8 разу - до 2,259 тис. одиниць, що стало рекордно мінімальним показником за останні 15 років.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.