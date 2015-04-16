Автотранспортні підприємства України скоротили пасажироперевезення у І кварталі на 20%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, пасажирообіг автомобільного транспорту за звітний період скоротився на 16,5% - до 8,846 млрд пас./км.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

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Як повідомляв УНІАН, загальні перевезення пасажирів транспортними підприємствами України у січні-березні 2015 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,3% - до 1,28 млрд осіб.

У січні-лютому автотранспортні підприємства України скоротили пасажироперевезення на 21% - до 385 млн осіб.

За підсумками 2014 року автотранспортні підприємства скоротили пасажироперевезення на 8,8% - до 2,915 млрд осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що транспортні підприємства України у січні-лютому 2014 року скоротили перевезення пасажирів на 6,3% порівняно із січнем-лютим минулого року - до 988,4 млн осіб.